Il centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat racconta la bellezza delle notti europee ed il suo desiderio di riviverle con la maglia viola.

Sofyan Amrabat spiega come ha ritrovato continuità e minutaggio nella Fiorentina verso la fine della passata stagione. “Negli ultimi due mesi dello scorso campionato ho giocato molto e questa è una cosa molto importante per un giocatore, perché ho trovato continuità e ritmo partita. Per me è stata molto importante a gennaio scorso anche la Coppa d’Africa, perché ho giocato lì cinque partite e da quel momento ho iniziato a vedere di più il campo anche con la Fiorentina“.

“La passata stagione abbiamo raggiunto la Conference League, quest’anno proveremo a fare meglio e poi vedremo ma a me non piace parlare qui ma farlo in campo con i miei due piedi. Ho giocato in Champions League col Feyenoord e col Bruges e in Europa League. Sono state serate bellissime e speciali: non vedo l’ora che inizi la nostra avventura in Europa, nel nostro stadio pieno di tifosi. Penso che sarà molto bello”.

