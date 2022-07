Prima amichevole ufficiale della Juventus, siamo a Las Vegas, di fronte troviamo la squadra messicana del Deportivo Guadalajara.

Ci siamo torna in campo la Juventus, prima amichevole ufficiale contro i messicani del Deportivo Guadalajara. Primo match molto pericoloso per i bianconeri che troveranno una squadra ben più in forma della società italiana ad inizio ritiro. Il match sarà alle 5 del mattino di sabato, non il massimo per il pubblico italiano e sarà trasmesso da DAZN.

Queste dovrebbero essere le probabili formazioni:

JUVENTUS (4-3-3): Sczszesny; Cuadrado, Bonucci, Gatti, Alex Sandro; Pogba, Locatelli, Zakaria; Kean, Vlahovic, Di Maria. All. Allegri.

CHIVAS (4-4-2): Miguel Jiménez; Alan Mozo, Gilberto Sepúlveda, Jesús Orozco, Luis Olivas; Cristian Calderón, Fernando Feltrán, Fernando González, José González; Roberto Alvarado, Alexis Vega.

all’Allegiant Stadium di Las Vegas sarà quindi di scena il primo match ufficiale dei bianconeri, poi il loro tour proseguire con le sfide contro Real Madrid e i catalani del Barcellona.

