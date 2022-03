L’allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti ha ammesso che la sua squadra non ha fatto bene all’andata ma ribadisce che domani sarà diverso.

Carlo Ancelotti ha presentato in conferenza stampa il match di domani di Champions League contro il PSG. “A Parigi non abbiamo giocato bene, domani abbiamo fiducia di disputare una grande partita. Il miglior Real Madrid può competere con il miglior Paris Saint-Germain. Abbiamo visto il miglior Psg all’andata, domani vedremo il miglior Real Madrid. Penso che il contributo dei tifosi sarà molto importante, dobbiamo giocare la partita che loro vogliono da noi”.

Kylian Mbappe

“Abbiamo un risultato abbordabile da recuperare, serve una partita intelligente, da vincere anche con un gol di scarto, non serve la grande rimonta, non serve una gara folle. Noi abbiamo preparato la partita pensando che Mbappé giochi, che lo faccia o no poi non cambia nulla. Verrà applaudito dal nostro pubblico? Ma il Bernabeu lo ha sempre fatto con i grandi campioni anche avversari”.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG