Il terzino destro destro del Paris Saint Germain Achraf Hakimi ha svelato i suoi idoli parlando anche della difficoltà della gara di domani.

L’ex Inter Achraf Hakimi in un’intervista a Le Parisien ha parlato del goal di Mbappé all’andata contro il Real Madrid. “C’è stata molta emozione. Segnare in casa al termine di una partita di Champions League è molto importante. Soprattutto perché questo può darci un vantaggio per qualificarci. E poi c’è il modo in cui Kylian segna…. Non è necessario parlare di cosa significhi questo stadio. Tutti sanno cos’è il Real Madrid, che stadio è il Bernabeu e cosa succede lì nelle notti dei Campioni. Andiamo preparati, abbiamo anche grandi giocatori che hanno disputato grandi partite e che hanno esperienza. Penso che saremo pronti“.

Kylian Mbappe

“Il miglior della storia, se parliamo di terzino destro, è Dani Alves. Per me il riferimento è Marcelo, ma lui gioca a sinistra. Dani Alves è un po’ come me, ha piacere nel modo in cui gioca, come si diverte in campo e in attacco, mi piace il suo destro, la sua qualità al centro, il suo tiro e soprattutto la sua velocità. Ci sono altri terzini destri come Maicon che era all’Inter, Cafu all’epoca. Ho provato a guardare i video di quando giocavano”.

