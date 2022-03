Il centrocampista del Liverpool Fabinho ha evidenziato la forza dell’Inter in grado di giocare meglio della sua squadra per oltre un tempo all’andata.

Anche il centrocampista del Liverpool Fabinho ha parlato in conferenza stampa. “Per me è la migliore squadra italiana degli ultimi due o tre anni. Giocano davvero bene a calcio. Nel primo tempo dell’andata hanno giocato meglio ma noi siamo stati più concreti davanti alla porta. Una grande squadra deve vincere partite del genere, segnare tutte le occasioni che hai a disposizione. Dobbiamo fare in modo di non far prendere loro fiducia e cercare di annientare il loro gioco il più rapidamente possibile“.

Jurgen Klopp

“È stato un bene per noi vincere la Carabao Cup, era la prima competizione in palio per noi da vincere. Il modo in cui abbiamo vinto la coppa è stato speciale per tutti. Quando vinci un trofeo, è normale che la gente dica che il Liverpool potrebbe vincerne quattro, ma non ci penso troppo. È qualcosa di nuovo per noi, è stata la prima volta che ho giocato una finale nazionale per il Liverpool e la prima volta affronto i quarti di finale di FA Cup. È importante essere nell’ultima fase delle varie competizioni. Siamo il Liverpool, dobbiamo cercare di vincere tutto“.

