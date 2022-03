L’allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti cerca di minimizzare il brutto 0-4 subìto dal Barcellona in Liga.

Carlo Ancelotti ha spiegato a DAZN cosa non andato durante il Clasico col Barcellona perso 4-0; il tecnico non accenna all’assenza di Benzema che pure potrebbe avere avuto il suo peso. “Il risultato e la prestazione non sono stati buoni, abbiamo sofferto molto, abbiamo cercato di fare una pressione alta ma hanno trovato spazi, controllato bene il possesso”.

Luka Modric

“È stata una serata difficile. Non è stato un problema di riferimento, potevamo tenere palla con Modric ma non riuscivamo a tenere palla. È stata una serata storta, niente di più. Abbiamo un vantaggio importante, non dobbiamo fare drammi, preparare bene le prossime due settimane. Recupereremo alcuni giocatori e prepareremo bene il finale”.

