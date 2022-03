Il tecnico del Barcellona Xavi Hernandez si prepara alla super-sfida col Real Madrid lanciando anche un messaggio a Lionel Messi.

Xavi ha parlato in conferenza stampa del big match coi Blancos. “Il Clasico è speciale è una partita dura e complicata. Giocarlo è sempre difficile, proveremo a fare tre punti. Vincere domani consoliderebbe la nostra posizione. Cambieremo alcune cose, ma la nostra idea è quella di dominare il gioco con la palla. Il nostro stile di gioco non cambierà”.

Pallone Champions League

“Vincere domani ci metterebbe in una buona posizione per raggiungere il primo obiettivo, che è quello di entrare in Champions League. Vogliamo vincere il Clasico. il migliore della storia e le porte del Barcellona saranno sempre aperte per lui. Finché sono l’allenatore del Barça, puà venire qui ogni giorno. Ha un contratto col Psg e non si può dire molto. Quello che ci ha dato non ha prezzo“.

