Ancelotti “nemico” del Milan sul mercato: ha “chiesto” a Perez la stella rossonera per giugno. La voce dalla Spagna che preoccupa.

Al termine della stagione, il Milan si prepara a una vera e propria rivoluzione, con cambiamenti significativi che influenzeranno ogni aspetto del club. La qualificazione alla Champions League avrà sicuramente un impatto sulle prossime mosse della società, ma, come scrive La Gazzetta dello Sport, il Milan cambierà comunque molto. Tuttavia, i rossoneri dovranno stare attenti a possibili insidie, in primis quelle rappresentate da un grande ex, Carlo Ancelotti. Secondo alcune voci, l’allenatore del Real Madrid avrebbe chiesto a Florentino Pérez di portare a Madrid una stella rossonera per la prossima stagione, aumentando così le preoccupazioni del Milan riguardo al futuro di alcuni dei suoi giocatori più importanti.

La stella del Milan nel mirino del Real Madrid

La situazione attuale ha attirato l’attenzione del Real Madrid e del suo allenatore, Carlo Ancelotti, interessati a uno dei talenti del Milan. Secondo le voci del mercato riportate dal portale spagnolo Fichajes.net, il difensore Strahinja Pavlovic potrebbe essere al centro di un importante trasferimento estivo al club spagnolo. Il Real, alla ricerca di rinforzi per la propria difesa a seguito dell’infortunio di Militao, ha posato gli occhi su Pavlovic, un giocatore giovane, di talento, ma non completamente al centro del progetto Milan. Nonostante sia stato relegato in panchina per buona parte della stagione, Pavlovic ha dimostrato il suo valore una volta tornato in campo, aroustando l’interesse dei “Blancos”.

Ancelotti lo vuole a Madrid per rafforzare la sua difesa

Con 22 presenze e contributi significativi sul campo, Pavlovic si è rivelato un elemento prezioso per il Milan, ma la prospettiva di un’offerta convincente dal Real Madrid potrebbe portare a una sua partenza. Questo potenziale movimento solleva questioni sulla strategia a lungo termine del Milan e sulla volontà del Real di investire in giovani talenti per rinfrescare la propria rosa. Ancelotti, noto per il suo occhio clinico nel riconoscere talenti difensivi, potrebbe trovarsi così ad accogliere un nuovo, giovane pilastro per la retroguardia del Real Madrid.

