Il Milan starebbe studiando il doppio colpo, prendere Jurgen Klopp per la panchina ed un attaccante allenato dal tedesco al Liverpool

Il Milan sta navigando a vista nel corso di questa stagione calcistica. I rossoneri, dopo essere stati eliminati per mano del Feyenoord (poi sorteggiata contro l’Inter), hanno il compito di dare il massimo nel campionato di Serie A, con la speranza di strappare la qualificazione al girone unico anche per la prossima stagione. Anche se i tifosi hanno votato per il clamoroso ritorno di Massimiliano Allegri, nella lista di Ibrahimovic c’è anche Jurgen Klopp.

Milan, i nomi in lista per il dopo Conceicao

Il futuro di Sergio Conceicao è veramente appeso ad un filo. Il tecnico portoghese potrebbe finire la stagione, così come potrebbe essere esonerato per qualche altro risultato deludente. In questi giorni è venuta fuori una particolarità del contratto del tecnico, che potrebbe essere rescisso lato Milan entro l’estate, in modo tale da non dover pagare al portoghese anche la prossima stagione. Ne frattempo iniziano a circolare i primi nomi dei possibili sostituti, quello che fa sognare maggiormente i tifosi è quello di Jurgen Klopp.

Milan, Klopp ti porta l’attaccante

Lo sappiamo benissimo tutti, Jurgen Klopp è reduce dalla lunga e vincente esperienza sulla panchina del Liverpool. Alcuni dei calciatori che fanno oggi parte della prima squadra dei Reds, sono stati portati proprio dal tecnico tedesco. Uno di questi è Darwin Nunez, che non è di certo un titolare inamovibile in Inghilterra, specialmente vedendo l’abbondanza della rosa. Il calciatore potrebbe accettare la destinazione, anche per via di Klopp, ed il Liverpool potrebbe essere favorevole a delle condizioni vantaggiose, come ad esempio un prestito oneroso con diritto o obbligo di riscatto.

Leggi l’articolo completo Svolta Milan, c’è Jurgen Klopp e il top player del Liverpool, su Notizie Milan.