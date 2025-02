Attenzione al grande colpo del Real Madrid: i Blancos puntano il gioiello del Milan

L’ennesimo affare potrebbe andare in porto tra il Milan ed il Real Madrid, questa volta i blancos sono interessati ad un calciatore dei rossoneri

Il Milan non sta attraversando di certo la settimana più facile della sua stagione calcistica. L’ultima partita, anche se terminata in pareggio contro il Feyenoord, è valsa l’eliminazione prematura dalla prestigiosa competizione europea. Adesso arrivano la trasferta contro il Torino ed il recupero contro il Bologna, che saranno utili per riaprire la corsa alla Champions League in vista della prossima stagione. La cosa forse più urgente è trovare un ds, con Pellegatti che proprio oggi ha fatto alcuni nomi nuovi. Dopodiché testa al calciomercato.

Calciomercato Milan, in estate mini rivoluzione

Dalla qualificazione o meno alla prossima edizione della Champions League dipenderà anche il calciomercato estivo dei rossoneri. In caso di qualificazione si potrà tenere qualche top player e fare un mercato di un certo tipo, nel caso in cui la qualificazione non dovesse arrivare, i colpi potrebbero essere di un altro tipo, così come le cessioni. Da valutare ci sono le situazioni Theo Hernandez, Jimenez e Leao, oltre ai calciatori presi in prestito come Joao Felix. Ma non solo, perché adesso il Real Madrid sembrerebbe interessato ad un difensore, Strahinja Pavlovic.

Milan, il Real Madrid mette nel mirino Pavlovic

I blancos vorrebbero fare un ringiovanimento della rosa in vista del calciomercato estivo, e parte di questo ringiovanimento passa dalla difesa. In modo particolare il grave infortunio di Eder Militao e le condizioni ballerine di David Alaba, costringerebbero i madridisti ad intervenire in sede di calciomercato. Tra i nomi finiti in lista anche quello di Stranhinja Pavlovic, arrivato nell’estate del 2024 al Milan in cambio di 18 milioni di euro.

