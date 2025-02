Il post social dell’ex capitano e dirigente rossonero non è passato inosservato: i tifosi vogliono il suo ritorno

In questa stagione altamente negativa per il Diavolo, culminata con la clamorosa eliminazione ai danni del Feyenoord, tutti i componenti del Milan sono stati messi sul banco degli imputati da parte dei tifosi. I sostenitori rossoneri hanno reagito con rabbia all’espulsione di Theo Hernandez di martedì sera, ma non è l’unico caso in cui hanno fatto sentire la loro voce. Il famoso coro intonato da San Siro contro Gerry Cardinale è lo specchio della loro insoddisfazione verso l’operato della società.

I tifosi non hanno mai digerito l’addio di Maldini

Quando la proprietà rossonera ha deciso di licenziare Massara, ma soprattutto Paolo Maldini, ha realizzato un vero e proprio stravolgimento che non è piaciuto ai tifosi; quest’ultimi erano molto legati, per ovvi motivi, alla figura dell’ex capitano. I risultati nelle stagioni successive hanno dato ragione ai sostenitori rossoneri, perchè il Milan non ha più lottato per lo scudetto e ha collezionato figure barbine in Europa. I milanisti chiedono a gran voce un ritorno di Paolo in rossonero, soprattutto dopo aver visto l’ultimo post social del capitano.

Maldini ricorda Berlusconi

Il post Instagram di Maldini ha emozionato l’ambiente rossonero. Nella giornata di ieri, Paolo ha condiviso una foto di Silvio Berlusconi, con la data 20/02/1986. Quel giorno, l’ex presidente rossonero acquistò il Diavolo e lo salvò dal fallimento. I 25 anni successivi non hanno bisogno di essere descritti con tante parole, se non con il sostantivo “storia”. Maldini dimostra ancora una volta il suo amore per il Milan, chissà se un giorno tornerà a casa sua; i tifosi lo sperano con tutto il cuore, vincere con l’ex capitano è ancora più bello.

Leggi l’articolo completo “Torna Paolo”, il messaggio di Maldini su Instagram manda in delirio i tifosi del Milan, su Notizie Milan.