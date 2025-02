Dove vedere Torino-Milan in diretta tv e in streaming

Trasferta storicamente insidiosa per il Diavolo, il Toro cerca riscatto dopo la sconfitta di Bologna

Il Milan, reduce dall’eliminazione con il Feyenoord in Champions League, si rituffa in campionato per provare la rimonta sul quarto posto, obiettivo vitale per la squadra di Conceiçao. I rossoneri giocheranno allo Stadio Olimpico Grande Torino contro la formazione di Paolo Vanoli che, all’andata, fermò i rossoneri sul 2-2. Era la prima giornata di Serie A e le due squadre sono cambiate completamente, difficile fare previsioni sulla gara odierna. Il Diavolo, attualmente, si trova a -5 dall’ultima posizione valida per entrare nell’Europa che conta, ma con una partita da recuperare: la rincorsa Champions parte da Torino.

Il Toro vuole incornare una big

I granata erano partiti fortissimo in questa stagione, con la possibilità anche di giocarsi un posto in Europa dopo tanti anni. L’infortunio al legamento crociato di Duvàn Zapata ha messo fine alle ambizioni europee del Toro che sta vivendo un campionato a metà classifica. Occhio a sottovalutare la squadra di Vanoli: in questa annata, hanno già fermato la Juventus, la Fiorentina, lo stesso Milan e due volte l’Atalanta. I piemontesi hanno conquistato 14 punti in casa, esattamente la metà del loro bottino totale. Per vincere allo Stadio Olimpico Grande Torino, servirà una prestazione di spessore da parte del Milan.

Dove seguire il match in diretta

La sfida tra Torino e Milan verrà trasmessa in esclusiva per gli abbonati a DAZN. Potrete seguirla scaricando l’app su smart TV compatibili o utilizzando dispositivi come Amazon Fire Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box. In alternativa, sarà possibile accedere alla diretta tramite console PlayStation e Xbox. Sarà possibile vederla anche sul canale 214 di Sky se avete sottoscritto l’opzione “Zona DAZN”. Inoltre, se voleste seguire la diretta testuale in maniera gratuita, sarà presente sui siti dei maggiori quotidiani sportivi italiani. Il fischio d’inizio è fissato per le 18:00.

