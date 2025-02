Milan incredulo, il Club ha scaricato Leao: “Non lo vogliono più”

Il numero 10 del Milan è sempre più lontano dal rinnovo

Giorni di profonda crisi in casa Milan, dopo la cocente eliminazione dalla Champions League per mano del Feyenoord. Una sconfitta che brucia come non mai, non solo per i tifosi rossoneri, ma anche per la dirigenza, che aveva investito ingenti risorse nel mercato di gennaio. La partita si era messa subito in salita per i rossoneri, con il gol lampo dell’ex Santiago Gimenez. Tuttavia, la situazione è precipitata a causa dell’espulsione, tanto sciocca quanto inutile, di Theo Hernandez. Questa decisione arbitrale ha pesato come un macigno sull’esito del match, condannando il Milan alla sconfitta nel secondo tempo.



Leão, i numeri di una stagione complicato

Stagione da dimenticare per Rafael Leao, che continua a offrire prestazioni deludenti. Il Milan, nel frattempo, è apparso in grande difficoltà, con diversi giocatori sottotono. Il talento portoghese sta vivendo una stagione caratterizzata da prestazioni discontinue, con un bilancio decisamente più orientato verso prove sottotono che brillanti. Leao appare lontano dai fasti delle stagioni precedenti e, nonostante i tentativi di trattenerlo durante l’ultima sessione di mercato, la sua cessione potrebbe concretizzarsi nella prossima finestra di calciomercato. Il Milan punta a realizzare una cospicua plusvalenza da reinvestire in nuove operazioni, ma la cessione di un giocatore in questa fase involutiva non si presenta come un’impresa agevole.



Il Barcellona ci aveva provato in estate

Leao non approderà al Barcellona: i blaugrana si defilano. Il futuro di Rafael Leao non prevede più un trasferimento al Barcellona. Secondo quanto riportato da Fichajes.net, il club blaugrana, un tempo fortemente interessato al talento portoghese, sembra aver cambiato idea. Le recenti prestazioni del giocatore e il suo comportamento in questa stagione avrebbero convinto il club a rinunciare al suo ingaggio.

