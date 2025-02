Torino-Milan, formazioni ufficiali: Conceição lascia fuori un big a sorpresa. Ecco le scelte del mister.

Nel cuore della Serie A, una delle competizioni calcistiche più seguite d’Italia, si profila un incontro che catalizza l’attenzione degli appassionati: Torino contro Milan. Una partita che, oltre a rappresentare un significativo incrocio strategico nella 26^ giornata del campionato 2024-2025, offre una panoramica sulle scelte tattiche di due tra i più acclamati tecnici del panorama calcistico: Paolo Vanoli per il Torino e Sérgio Conceição per il Milan.

Formazioni ufficiali, le scelte di Vanoli e Conceição

La partita, prevista per le ore 18:00 presso lo stadio ‘Olimpico – Grande Torino’, vede uno schieramento tattico ben definito da parte dei due allenatori. Il Torino, guidato da Paolo Vanoli, si dispone in campo con un modulo 4-2-3-1, che vede Vanja Milinković-Savić difendere i pali della porta. La difesa è composta da Pedersen, Maripán, Coco e Biraghi, un quartetto che mira a unire solidità e capacità di propulsione sulle fasce. A centrocampo, Ricci e Casadei fungono da cardini per gli inserimenti degli esterni Lazaro, Vlašić ed Elmas, supportando l’unica punta Sanabria in attacco. Dall’altra parte, il Milan, sotto la guida di Sérgio Conceição, risponde con un 4-4-2. Maignan è il custode della porta, davanti a sé vede schierarsi Álex Jiménez, Thiaw, Pavlović e Theo Hernández in difesa. Il reparto mediano è occupato da Pulisic, Musah, Reijnders e R. Leão, un mix tra velocità e tecnica che mira a servire efficacemente la coppia d’attacco formata da João Félix e Giménez.

Strategie a confronto: a Torino per ripartire

Il confronto tra Torino e Milan non si riduce alle semplici formazioni, ma svela un interessante duello tattico tra Vanoli e Conceição. Il modulo scelto dal Torino predilige il controllo del gioco e la distribuzione organizzata del pallone, cercando di sfruttare le fasce per creare superiorità numerica in attacco. Il Milan, con un 4-4-2 elastico, punta invece su un approccio più verticale, cercando di sfruttare la velocità dei suoi esterni e la sagacia dei suoi attaccanti.

