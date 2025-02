Moncada a DAZN: “Anche oggi riuniti, il quarto posto è alla nostra portata”

Il direttore rossonero ha rilasciato delle dichiarazioni prima della partita contro il Torino

Alle 18 di oggi, il Milan affronterà il Torino allo stadio Olimpico Grande Torino nella 26ª giornata di campionato. La squadra rossonera, alla luce dei risultati di Lazio e Bologna nelle partite del pomeriggio (prossime avversarie del Milan), ha bisogno dei tre punti sia per scalare la classifica e avvicinarsi al quarto posto, sia per superare la recente delusione dell’eliminazione dalla Champions League. Prima del match, ai microfoni di DAZN, è intervenuto Geoffrey Moncada, responsabile dell’area tecnica del club.

Le parole di Moncada

Sulle sensazioni dopo l’eliminazione:

“È stata una grande delusione, una partita difficile da digerire. Siamo tornati a Milanello e abbiamo avuto colloqui individuali con giocatori, staff e allenatore. In questi momenti è fondamentale essere uniti e compatti, per questo abbiamo parlato anche oggi in ritiro. Dobbiamo reagire subito e dimostrare il nostro valore già a partire dalla gara di oggi, per poi ripeterci giovedì.” Quanto ha contato il parere di Conceicao nelle strategie di mercato del club?

“Come sapete, il nostro approccio è orientato alla ricerca di soluzioni efficaci, e questo richiede una stretta collaborazione con l’allenatore. Ho avuto un confronto con il mister, visionando anche diversi filmati. Il lavoro di squadra è sempre fondamentale, come è avvenuto in passato con Fonseca”.

Condividi l’opinione di Ibrahimovic, secondo cui questa squadra è superiore a quella che ha conquistato lo scudetto?

“Non sono certo che fosse più forte. Nel frattempo, sono cambiate molte cose e sono trascorsi tre anni, il che rende difficile fare paragoni. Attualmente, disponiamo di un ventaglio di opzioni più ampio e di una panchina più competitiva. La squadra è promettente, ma mentre quella dello scudetto è stata costruita in tre anni, questa è un progetto avviato solo nella scorsa stagione”.

Qual è il peso specifico del raggiungimento del quarto posto?

“Dobbiamo assolutamente centrare questo obiettivo. Le nostre concorrenti hanno recentemente perso punti, quindi è cruciale vincere sia stasera che giovedì. Abbiamo le carte in regola, la motivazione e la determinazione per risalire la china”.

