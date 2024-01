Ancelotti: «Non so quando finirò, ma il Real Madrid è la mia ultima panchina. E il Brasile…». Le dichiarazioni dell’ex Juve

Ancelotti alla vigilia della partita col Maiorca ha spiegato la sua scelta di restare al Real Madrid e rifiutare il Brasile. Queste le dichiarazioni dell’ex allenatore della Juve.

LE DICHIARAZIONI – «Non avevo fretta, ma è prezioso sapere che il club volesse continuare col mio lavoro. E vi posso confermare che questa è la mia ultima panchina, anche se non so quando finirò. Potrei essere ancora qui dopo il 2026, dipenderà dai successi che riusciremo a ottenere. Mi piace Madrid, rimarrei volentieri anche nel 2027 e 2028. Brasile? Ho avuto dei contatti con l’ex presidente della CBF, voglio ringraziarli per l’interesse. È stato un orgoglio, ma ho sempre chiarito che sarebbe dipeso tutto dalla mia situazione al Real Madrid ed è andata come volevo».

