Mercato Juve, Giuntoli cambia piano per il centrocampo? Ha due nuovi obiettivi nella sua lista degli acquisti

Giuntoli in questo mercato di gennaio dovrà provare a portare alla corte di Allegri un nuovo centrocampista viste le squalifiche di Fagioli e Pogba. Il piano del Football Director della Juve, rispetto a quanto fatto finora, potrebbe cambiare.

Per Sportmediaset, infatti, nella lista degli acquisti di Giuntoli ci sono due nuovi centrocampisti: Frendrup del Genoa e Lovric dell’Udinese. Entrambi piacciono al dirigente perché abili sia in attacco che in difesa e perché in grado di dare garanzie prendendoli a costi più contenuti rispetto ad altri profili più altisonanti.

