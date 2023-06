Ancelotti nuovo ct del Brasile: ecco quanto potrebbe lasciare il Real. In Sudamerica sono certi dell’arrivo del tecnico italiano

I media brasiliani sono certi: l’ex allenatore del Milan e della Juventus Carlo Ancelotti sarà il nuovo ct della Nazionale del Brasile. Tutti unanimi per quanto riguarda la decisione, mentre le fonti brasiliane si dividono su quando potrebbe assumere l’incarico.

Secondo alcuni, come riportato da Tuttosport, per alcuni potrebbe entrare in carica già a gennaio, mentre altri pensavo che siederà sulla panchina solo quando scadrà il contratto con il Real Madrid.

