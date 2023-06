Zaniolo Juve, l’ex allenatore ha un dubbio: «Potrebbe essere il suo limite». La perplessità sul possibile ingaggio

Carlo Ricchetti, ex vice-allenatore della Virtus Entella ai tempi dell’esordio in B di Nicolò Zaniolo, ha parlato in esclusiva a JuventusNews24.com.

«Non so sinceramente cosa abbia fatto per meritarsi questa etichetta di cattivo ragazzo, io so solo che con noi ha avuto sempre un comportamento esemplare, non ci ha mai dato problemi. Arrivano notizie di qualche atteggiamento un po' così che potrebbe essere un limite».

