Il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti ha sottolineato le difficoltà avute dalla sua squadra ad inizio gara.

SportMediaset ha intervistato Carlo Ancelotti al termino dello splendido match contro il Manchester City. “Poteva anche andare peggio, dipende da come si vedono le cose. È stata una bella partita, tutti i tifosi di calcio hanno visto un bello spettacolo, con tanti gol, tanta qualità e anche tanti errori. A vedere il bicchiere mezzo vuoto, abbiamo iniziato malissimo, poi abbiamo avuto la capacità di rimanere in partita, reagire, fare tre gol e tenere la qualificazione molto aperta”.

Luka Modric

“Il nostro stadio ci spingerà. Cerchiamo sempre di iniziare nel modo migliore ma facciamo fatica. È difficile dire perché iniziamo così le partite, allo stesso modo è difficile dire perché le finiamo così. L’avevamo preparata per difendere meglio, abbiamo sofferto un po’ nei duelli individuali e poi con qualche palla tra le linee. Poi abbiamo fatto meglio. Non so se Benzema vincerà o no il Pallone d’Oro, sicuramente è il miglior giocatore che si vede in giro. Non ce n’è un altro con la sua qualità e la sua efficacia“.

