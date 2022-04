L’allenatore del Manchester City Pep Guardiola è contento della prestazione della sua squadra ma avrebbe voluto un punteggio più ampio.

Pep Guardiola ha commentato il benissimo Manchester City-Real Madrid terminato 4-3 ai microfoni di Sky Sport. “Bella partita, credo che si siano divertiti tutti. Volevamo vincere con un maggior margine, ma il calcio è questo. E poi abbiamo giocato benissimo: quando si gioca così il risultato dovrebbe essere la cosa meno importante”.

Champions League

“Ora dovremo andare a Madrid per prenderci la finale. Otto a zero sarebbe stato meglio, ma nel calcio contro il Real Madrid di solito non succede (scherza, ndr). Avremmo voluto vincere con più gol di scarto e abbiamo fatto di tutto per farlo. Al ritorno dovremo giocare come oggi. Se gli concediamo solo tre gol e noi ne facciamo quattro andremo a Parigi“.

