Si rincorrono le voci riguardanti il possibile prossimo attaccante del club rossonero: non accennano a diminuire i nomi accostati.

Il Milan sa che dovrà investire una cifra importante su un nuovo attaccante nella prossima finestra estiva di calciomercato.

La situazione

Olivier Giroud e Luka Jovic sono in scadenza di contratto e il primo sembra destinato a unirsi al Los Angeles FC nella MLS; incerto il futuro del secondo che potrebbe vedersi rinnovato il contratto attuale. Qualsiasi cosa decida di fare il francese, il Milan cercherà di comprare un attaccante giovane ma di sicuro avvenire che possa fare il titolare per il presente e per il futuro anche a lungo termine.

Olivier Giroud

Gli obiettivi

Il noto giornalista Gianluca Di Marzio ha parlato a Sky Sport di quella che è la strategia della dirigenza rossonera. Ci sono alcuni giocatori interessanti nella lista di Geoffrey Moncada a cominciare da Joshua Zirkzee che sta attirando l’interesse anche dei rivali della Juventus. Anche Benjam Sesko del Lipsia, Jonathan David del Lille e Victor Boniface del Bayer Leverkusen rientrano tra i possibili obiettivi. Di quest’ultimo nome si è parlato poco in relazione al Milan: si tratta di un centravanti nigeriano classe 2000 che però è sotto contratto con le Aspirine fino al 2028. In generale il Milan sa che dovrà dedicare una grossa fetta del budget estivo per l’acquisto di un nuovo attaccante: si pensa ad una cifra sui 40-45 milioni di euro.

