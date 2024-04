Il giornalista Giuseppe Pastore ha analizzato tutti gli obiettivi dei rossoneri in attacco.

Giuseppe Pastore ha parlato del possibile prossimo attaccante del Milan nel corso di una diretta sul canale Twitch di MilanNews. “Come mio gusto personale, il numero uno mio è Sesko, che mi pare essere uscito un po’ dai radar negli ultimi giorni. Mi sembra un giocatore magnifico, giovanissimo, che ha tutto. E’ un giocatore fisico, il centravanti fisico che è Giroud, ma con 20 anni in meno, che è un po’ in via d’estinzione”.

Joshua Zirkzee

Perplessità sull’olandese

“Zirkzee è un giocatore con molti aspetti di fascino, a partire dalla provenienza geografica, il modo di giocare, l’altezza, l’essere altissimo ma essere anche delizioso, e quindi uno davvero non può non pensare ad Ibrahimovic a quel punto. Mi lascia un po’ perplesso Zirkzee sulla tenuta mentale, perché per essere grande attaccante di grande squadra devi giocare bene 35 partite su 38. Zirkzee ogni tanto spegne la luce, anche quest’anno, ed ha fatto partite orrende quando succede sta cosa. E’ un giocatore deve fare questo salto, e non dico che non lo farà perché è ancora molto giovane, ed è proprio l’ultima cosa che fanno per diventare grandi, non ci sono dubbi che possa farlo, ma ad oggi gli manca ancora quel tassello”.

Altri obiettivi

“Tutti gli altri da Gyokeres, a David, andarli a prendere dal Portogallo, dalla Ligue 1, potranno anche fare 15/20 gol in quei campionati, ma l’adattamento alla Serie A è feroce, e spesso ha fatto male a giocatori con ottime credenziali”.

