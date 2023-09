Il Real Betis ha ufficializzato la cessione di Luiz Felipe, difensore brasiliano ex Lazio, all’Al-Ittihad. I dettagli

Di seguito il comunicato del Real Betis su Luiz Felipe in Arabia Saudita.

COMUNICATO – Luiz Felipe lascia il Real Betis dopo l’accordo raggiunto con l’Al-Ittihad Jeddah. Il difensore centrale italo-brasiliano è arrivato al Real Betis nell’estate del 2022 dalla SS Lazio e ha giocato un totale di 34 partite ufficiali sotto la guida di Manuel Pellegrini. Il Club ringrazia il giocatore per i servizi resi e gli augura il miglior in bocca al lupo per il suo futuro professionale.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG