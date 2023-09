Il direttore sportivo del Bologna, Marco Di Vaio, è intervenuto sull’addio di Arnautovic ai rossoblù per tornare all’Inter

Intervenuto in conferenza stampa, il direttore sportivo del Bologna, Marco Di Vaio, parla così del trasferimento di Marko Arnautovic all’Inter.

LE PAROLE – «Quest’anno è stato molto complicato, anche se non ho l’esperienza di Sartori. Si sono verificare situazioni complicare in agosto ed è stato difficile. La partenza di Marko ha complicato ulteriormente, ma alla fine siamo soddisfatti. Una partenza che non mi aspettavo? Quella di Marko, per il momento e per quello che ci eravamo detti, oltre che per l’amore dimostrato e che apprezzava. Non me lo aspettavo, mi sentivo tranquillo».

L’articolo Bologna, Di Vaio: «Arnautovic? Non mi aspettavo il suo addio» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG