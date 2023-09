Alla ripresa del campionato ci sarà Inter-Milan, ma Simone Inzaghi rischia di non avere a disposizione Alexis Sanchez

Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro del Cile, il ct Eduardo Berizzo parla delle condizioni fisiche di Alexis Sanchez, che resta in dubbio per Inter–Milan. Il cileno non era stato convocato da Inzaghi per la sfida contro la Fiorentina, ma ha risposto presente alla chiamata della propria nazionale.

LE PAROLE – «Se Alexis è stato convocato è perché è disponibile e può giocare. Ma lasciatemi chiarire la situazione che lo riguarda: stiamo valutando clinicamente le sue condizioni. Si è sottoposto a esami medici prodotti dal suo acquisto e vogliamo essere cauti per la sua condizione fisica».

L’articolo Inter Milan, Sanchez a rischio derby? Il ct del Cile lancia l’allarme proviene da Inter News 24.

