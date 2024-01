Il Marsiglia ha ufficializzato il trasferimento di Renan Lodi in Arabia Saudita all’Al Hilal. Tutti i dettagli

L’Al Hilal, tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, ha annunciato l’arrivo di Renan Lodi dal Marsiglia.

COMUNICATO – «Al-Hilal ha completato la firma del brasiliano “Renan Lodi”; proveniente dalla squadra francese “Olympique de Marseille”, alla quale ha partecipato la cerimonia di firma del presidente della AlHilal Club Company, “Mr. Fahad Bin Saad Bin Nafel”, e si è svolta al Four Seasons Hotel George V di Parigi, in Francia. Nell’ambito dell’accordo “Lodi” indosserà la maglia di Al-Hilal per tre stagioni e mezzo, fino alla fine del 2027. Il consiglio di amministrazione di Al-Hilal Club Company ha espresso gratitudine e apprezzamento a HRH Prince AlWaleed bin Talal per aver sostenuto l’accordo».

