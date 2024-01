Le parole di Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, sulla stagione di Brahim Diaz dopo l’esperienza al Milan. I dettagli

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby di Copa del Rey contro l’Atlético Madrid.

BRAHIM DIAZ – «È tornato dopo gli anni al Milan con più conoscenze a livello tattico e con più gamba, è più potente. Negli spazi stretti si fa valere tantissimo, è importante in difesa, lavora tantissimo in qualsiasi posizione. Fa bene ovunque lo schieri, ci sta aiutando tantissimo, è molto completo».

DERBY – «La squadra sta bene, sarà un’altra partita molto complicata, l’Atletico è una rivale che si è fatto valere in Supercoppa, la partita è stata alla pari. Ci aspettiamo una partita ancora più complicata, loro giocano in casa e stanno facendo molto bene. Ogni match è diverso, non è una partita di campionato, dobbiamo tenerne conto. Possono esserci tempi supplementari, rigori… non conta quello che abbiamo fatto finora. Niente pasillo dell’Atletico? Ognuno fa quello che vuole, io non mi intrometto in questa cosa. Quando toccherà a noi scegliere, prenderemo la decisione migliore».

REAL MADRID – «Mi piace l’atmosfera che c’è qui, in società, nello spogliatoio, penso che il successo sia soprattutto dovuto a questo: un gruppo motivato, un forte spirito di squadra. Non dobbiamo dimenticare che la squadra gioca un buon calcio, è solida, ha le idee chiare, queste sono le tre componenti che ti danno il successo. Non lo dico io, me lo ha detto ieri Sacchi al telefono».

