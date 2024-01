Le parole di Radja Nainggolan, ex centrocampista della Roma, sull’esonero di Mourinho e la nomina di De Rossi. I dettagli

Radja Nainggolan ha parlato dell’esonero di Mourinho dalla Roma in una diretta sul proprio profilo Instagram.

MOURINHO– «Mi fa male vedere la Roma in questa posizione, sono andato tre volte allo stadio quest’anno e ho visto una squadra che non faceva un tiro in porta. I primi responsabili sono sempre i calciatori, solo che nel mondo del calcio si taglia sempre l’allenatore per primo. Sono convinto che Daniele sorprenderà: l’ho avuto e conosco le sue idee. La piazza sta dietro a Mourinho e ci sta, perché ti ha fatto vincere una Conference, che per me non è un trofeo che conta visto che neanche esisteva tre anni fa, però è un trofeo».

DE ROSSI– «Quando sono stato a Ferrara e lo hanno esonerato vedevo tutti i calciatori che piangevano per lui, perché l’importanza che Daniele dava a ognuno di noi era incredibile. Si vedeva che voleva giocare in una certa maniera, ma non aveva i giocatori adatti. Questa è stata la ragione della sua fine con la SPAL, perché tutti vedevano come voleva giocare, ma se poi non hai il materiale umano adatto diventa difficile».

