I dirigenti nerazzurri ammirano molto l’esterno scaligero ma non sono i soli.

Nonostante il termine della finestra di mercato estiva, i club non si fermano e continuano a pianificare strategie future. L’Inter si trova a gestire situazioni contrattuali aperte e a valutare potenziali rinforzi.

La questione esterno destro

Al centro delle attenzioni c’è la situazione contrattuale di Denzel Dumfries, il cui contratto è in procinto di scadere nel giugno prossimo. Le parti sembrano aver trovato un accordo per un rinnovo a 4 milioni netti più bonus, una mossa che, oltre a blindare il giocatore, eviterebbe una sua partenza a parametro zero. Tuttavia, questo non esclude la possibilità che l’ex PSV Eindhoven possa lasciare Milano nell’estate seguente, data la sua aspirazione a giocare in Premier League.

Piero Ausilio

Scouting e programmazione futura

Con uno sguardo sempre attento al futuro, l’Inter valuta già potenziali sostituti per Dumfries anche perché la certezza che l’olandese firmi il rinnovo ancora non c’è. Tra i nomi osservati, secondo FcInterNews, c’è quello di Jackson Tchatchoua, talentuoso esterno destro di origini camerunesi, che si sta mettendo in luce con l’Hellas Verona. Il club scaligero il mese scorso ha rifiutato offerte superiori ai 10 milioni per l’esterno e spera che il suo valore possa crescere ancora. L’Inter è conscia della situazione e segue con attenzione l’evoluzione della situazione del giocatore, consapevole che potrebbe rappresentare un’opzione valida per rafforzare la squadra di Simone Inzaghi nel medio termine, specialmente in vista di una possibile partenza di Dumfries.

