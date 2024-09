L’estremo difensore ha lasciato il club nerazzurro dopo aver fatto tutta la trafila nel settore giovanile.

La Juventus è in testa al campionato insieme a Inter, Udinese e Torino con 7 punti mentre Michele Di Gregorio, il nuovo portiere, sta incantando tutti con le sue prestazioni. La sua abilità sotto i pali è testimoniata dall’impressionante traguardo raggiunto: 3 partite giocate e nessun goal subìto, un risultato che lo colloca al pari di Allison, estremo difensore del Liverpool, al vertice delle leghe europee per quanto riguarda le reti inviolate in questo esordio stagionale.

Passato nerazzurro

La storia di Michele Di Gregorio è quella di un talento che ha dovuto attendere il suo momento per brillare sul palcoscenico più grande. Cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, ha vinto da capitano 1 Scudetto Primavera. Tuttavia, il passaggio dal mondo giovanile a quello dei professionisti non è stato immediato per lui. Al momento cruciale, i nerazzurri hanno optato per un altro giovane talento, Ionut Radu, lasciando lo stesso Di Gregorio a meditare sul suo futuro.

Ionut Radu

Una rivincita personale

Il trasferimento alla Juventus rappresenta non solo un cambio di maglia, ma la possibilità per Di Gregorio di riscrivere la sua narrazione personale. Secondo Tuttosport, il portiere nutre l’ambizione di guidare la Vecchia Signora verso la conquista del campionato, sperando di rivendicare così il suo valore non pienamente riconosciuto dall’Inter e di alimentare rimpianti nel club nerazzurro.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG