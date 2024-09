La nuova competizione organizzata dalla FIFA ha ancora molte questioni irrisolte, alcune di queste non sono di importanza relativa.

L’attesa cresce intorno alla nuova edizione del Mondiale per Club annunciata dalla FIFA, che vedrà il suo svolgimento negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio. Con un totale di 32 squadre partecipanti, tra cui spiccano come rappresentanti italiani l’Inter e la Juventus, il torneo promette di catturare l’attenzione degli appassionati di calcio di tutto il mondo. Nonostante l’eccitazione, molte domande rimangono senza risposta, come evidenzia il quotidiano Libero, lasciando spazio a speculazioni e dubbi sulla gestione e l’organizzazione dell’evento.

Questioni aperte e incertezze

A destare perplessità è soprattutto l’assenza di informazioni dettagliate riguardo vari aspetti fondamentali del torneo. Dall’assegnazione dei diritti TV, alla scelta degli stadi ospitanti, fino alle squadre che completeranno il quadro delle partecipanti, sembra che molte decisioni debbano ancora essere prese. In particolare, il bando per l’assegnazione dei diritti TV in Europa e nel resto del mondo è partito, ma senza indicazioni sui criteri e le scadenze.

Giuseppe Marotta Piero Ausilio

La grande incognita

Altro tema di grande rilevanza è quello legato ai contratti dei calciatori che scadranno a fine giugno, in prossimità dello svolgimento del torneo. Ci sono state indiscrezioni secondo le quali potrebbe essere adottato un criterio simile a quello utilizzato durante la pandemia del Covid-19, estendendo i contratti in scadenza per un mese supplementare. Tuttavia, permangono dubbi su come sarà garantita la tutela dei giocatori, in particolare in caso di infortuni che potrebbero precludere loro la possibilità di negoziare con altri club.

Mistero ricavi garantiti alle squadre

Da non trascurare sono anche le questioni economiche legate alla partecipazione al torneo. Mentre il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, aveva precedentemente esultato per l’ingresso del suo club nel Mondiale per Club anticipando ricavi per 50 milioni di euro, ora sorgono dubbi sulla reale cifra che le squadre potranno ottenere. Le attese potrebbero essere ridimensionate, con la possibilità di un abbassamento significativo dei guadagni promessi.

