Al rientro dalla sosta i nerazzurri affronteranno un trittico di gare con avversari niente male: ecco che l’allenatore potrebbe abusare del turnover.

L’Inter si prepara a un calendario fitto di impegni, dove la rotazione dei giocatori diventerà uno strumento cruciale per mantenere alto il livello delle prestazioni. Inzaghi finora ha fatto poco turnover ma la tendenza dovrebbe cambiare radicalmente a partire dalle prossime settimane.

Tre indiziati a giocare tanto

Monza, Manchester City e Milan: questi i prossimi avversari dei nerazzurri, i primi due in trasferta. In questo scenario, giocatori come Taremi, Frattesi e Zielinski sono pronti a prendere il centro della scena; è quanto suppone la Gazzetta dello Sport. La squadra si avvia così a dimostrare non solo la propria forza titolare ma anche la profondità e l’efficacia delle sue alternative.

Cambiamenti tattici e opportunità per tutto l’organico

La decisione di Inzaghi di ampliare gli orizzonti tattici della squadra attraverso la rotazione dei giocatori segue un duplice scopo: mantenere la squadra fresca durante i numerosi impegni stagionali e valorizzare tutto il talento disponibile nella rosa. Giocatori come Zielinski, ritardati da infortuni o scelte tattiche all’inizio della stagione, stanno per trovare ampio spazio per esprimere il proprio valore. Anche nel reparto difensivo e sulle fasce si annunciano novità, con un’alternanza che promette di mantenere l’Inter competitiva su tutti i fronti.

Gli scenari

Difficile prevedere cosa accadrà: in passato Inzaghi ha abituato a scelte quasi matematiche per quel che riguarda il minutaggio dei giocatori ma quest’anno la Champions League ha un nuovo format che potrebbe mischiare le carte. Pare certo che oltre ai 3 succitati anche Dumfries, De Vrij, Carlos Augusto e Bisseck possano trovare più spazio.

