I nerazzurri potrebbero seguire l’avventura inglese del nazionale italiano per provare ad acquistarlo.

L’Inter la prossima estate dovrà sostituire uno tra Acerbi e De Vrij o proprio entrambi; i loro contratti scadono nel 2025 ma per l’olandese c’è un’opzione di rinnovo annuale. Già da ora la dirigenza riflette sulle prossime mosse.

Il piano

I due centrali dunque potrebbero non far parte della rosa nella prossima stagione: per i due ex Lazio le prospettive di rinnovo sono scarse anche se le decisioni definitive verranno prese solo a campionato concluso. Tra i criteri seguiti dalla dirigenza ci sarà un focus particolare sui giocatori giovani e futuribili, in linea con la politica dettata da Oaktree. Questo orientamento suggerisce uno scouting attivo per identificare giovani talenti, magari attualmente sotto impiegati nei loro club, che possano rappresentare un investimento a lungo termine per il club.

L’obiettivo

In questo contesto, Inter Live fa il nome di Caleb Okoli, giovane difensore italiano attualmente al Leicester che lo ha comprato poco più di un mese fa dall’Atalanta. Ogni discorso è prematuro al momento ma il club inglese potrebbe cederlo per la stessa cifra che lo ha pagato, ovvero 15 milioni di euro; valore che non spaventerebbe l’Inter. Okoli adesso è in nazionale agli ordini di Spalletti dopo un inizio di stagione non proprio ottimale al Leicester. Tuttavia, al momento, il suo passaggio alla squadra milanese resta una suggestione, con la necessità di attendere l’evolversi della situazione nei prossimi mesi.

