Il difensore tedesco ha saltato la seduta di allenamento di oggi per un lieve stato febbrile; non dovrebbe essere in dubbio la sua presenza nel prossimo match.

Nel mondo dello sport, specialmente nel calcio, ogni dettaglio può fare la differenza. Questo vale sia per le decisioni di campo che per quelle riguardanti il benessere dei giocatori. Nel recente sviluppo dall’ambiente dell’Inter, emerge un piccolo allarme che ha portato alla temporanea assenza di Yann Bisseck.

Yann Bisseck

La situazione

Come riporta Sky Sport, il difensore dell’Inter ha saltato l’allenamento di stamattina presso il BPER Training Centre di Appiano Gentile. La causa è da attribuire a una lieve influenza che ha colto il giocatore, costringendolo a rimanere a casa per riposarsi. Nonostante questo piccolo contrattempo, si prevede che Bisseck possa tornare ad allenarsi con il resto della squadra nei prossimi giorni, come confermato dalle fonti vicine al club. Il fatto che Bisseck sia stato subito messo a riposo dimostra la prudenza con cui vengono gestiti questi aspetti: l’Inter vuole prevenire qualsiasi complicazione.

L’Inter si sta preparando a fronteggiare importanti appuntamenti in Serie A e Champions League sperando che non arrivino brutte notizie dai ritiri delle nazionali in cui sono impegnati i giocatori nerazzurri. Bastoni, ad esempio, sta bene e dovrebbe anche giocare contro la Francia, mentre Calhanoglu si allena ancora a parte. Quanto a Bisseck, nonostante gli errori di Genova, l’Inter crede fermamente nelle qualità del ragazzo anche se chiaramente Pavard, non convocato dalla Francia, è più avanti nelle gerarchie.

