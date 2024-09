Il centrocampista dell’Inter Davide Frattesi dal ritiro della nazionale ha rilasciato dichiarazioni interessanti anche per quel che riguarda il club nerazzurro.

Per richieste di spazio all’Inter o dichiarazioni polemiche per il poco minutaggio raccolto, passare avanti; Davide Frattesi ha parlato di Inter e Italia in conferenza stampa ammettendo che gli è richiesto un ulteriore salto di qualità. “La delusione è stata grandissima perché non siamo riusciti a dare una soddisfazione importante alla nostra gente. Non sono state le vacanze migliori che potessimo fare, ma siamo qui e pronti a ripartire”.

Le colpe del brutto Europeo

“Le colpe vanno divise a metà, sono i giocatori che vanno in campo. Io l’ho sempre pensato questo. Al mister fa onore questa cosa, ma abbiamo sbagliato tutti quanti a metà. Abbiamo capito dove abbiamo sbagliato, ora dobbiamo ripartire perché è stata una bella botta per noi e per tutto il popolo azzurro. E’ stata una macchia pesante”.

Davide Frattesi

La scelta di giocare con la difesa a 3 anche in nazionale

“Penso che giocheremo a 3, visto che abbiamo pochi giorni per preparare le partite. E’ una semplificazione ci può dare una grande mano”.

Le voci di mercato che lo riguardavano

“Non c’è stato nessun momento in cui sono stato vicino ad un ritorno a Roma, mi divertivo a leggere certe cose, ma non c’era niente di vero”.

La forte concorrenza all’Inter nel suo ruolo

“Io devo sempre dare di più perché ci si può sempre migliorare. Devo fare uno step in avanti. I competitor non sono per niente male, dovremo sgomitare per avere minuti”.

