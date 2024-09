Il difensore nerazzurro si è allenato nuovamente in gruppo ed è stato provato tra i titolari in vista del big match coi transalpini.

Nell’attesa del cruciale appuntamento di Nations League tra Francia e Italia, il C. T. azzurro Luciano Spalletti guarda con ottimismo alla vigilia della partita, grazie ai significativi recuperi in squadra. Tra i protagonisti di questa rinascita troviamo Moise Kean e Alessandro Bastoni, quest’ultimo fresco di recupero da un infortunio subìto durante la partita Inter-Atalanta.

Il difensore

Il nerazzurro rappresenta uno dei recuperi più importanti per la nazionale italiana in vista del confronto con la Francia. Dopo aver superato i problemi fisici che lo avevano colpito nell’impegno di club contro l’Atalanta, il difensore dell’Inter si proietta verso una possibile maglia da titolare in difesa nella formazione ideata da Spalletti.

Alessandro Bastoni

Italia nerAzzurra

Insieme a Bastoni dovrebbero giocare anche gli altri due interisti Davide Frattesi e Federico Dimarco; sono rimasti a casa invece Acerbi e Darmian che si stanno allenando agli ordini di Inzaghi, mentre Barella si è operato al naso pochi giorni fa e dovrebbe tornare a disposizione dell’Inter ad inizio settimana prossima.

Probabile formazione azzurra

Le ultime sessioni di allenamento a Coverciano offrono indicazioni precise sulle scelte del tecnico nazionale per la partita contro la Francia. Secondo le anticipazioni fornite da Sky Sport, Luciano Spalletti sembra orientato a cambiare modulo ed a schierare un 3-5-2. La probabile formazione vede Gianluigi Donnarumma tra i pali, protetto da una linea difensiva composta da Di Lorenzo, Bastoni e Calafiori. Nel mezzo del campo, oltre a Frattesi, Ricci, Tonali e Dimarco, si dovrebbe vedere Raoul Bellanova. In attacco, la coppia Raspadori-Retegui si prepara a dare del filo da torcere alla difesa avversaria, con l’obiettivo di portare a casa un risultato positivo.

