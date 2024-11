Milan preso d’assalto, una big di Serie A conta di fare ancora spesa tra i rossoneri e sarebbe pronta a un’offerta importante.

Il prossimo mercato del Milan rischia davvero di complicarsi, soprattutto considerando le voci che iniziano a circolare e che non fanno presagire nulla di buono. Il Club di Via Aldo Rossi desidera rinforzare la rosa di Fonseca ma, al contempo deve guardarsi anche le spalle.

Una big di Serie A infatti, stando agli ultimi rumors, sarebbe pronta all’assalto al rossonero e magari già a gennaio. Inoltre si vocifera che sarebbe già pronta anche l’offerta da presentare al Milan per strapparne il sì.

Ibra apre il mercato ma…

Zlatan Ibrahimovic, pochi minuti prima del fischio d’inizio della gara tra Slovan Bratislava e Milan, ha parlato delle prossime mosse dei rossoneri in chiave mercato. Le parole dello svedese sono state chiare e al contempo hanno lasciato aperte diverse porte, disseminando scientemente punti interrogativi abbastanza importanti. Uno di questi potrebbe riguardare un rossonero finito nel mirino di una big di Serie A che sarebbe disposta a un vero e proprio assalto per accaparrarselo. Pronta già anche l’offerta a cui bisognerà capire come risponderà il Milan.

Pronto l’assalto al rossonero

Nel mirino del Bologna – scrive Milanlive.it – si trova ora Filippo Terracciano, un giovane talento che dopo l’esperienza con il Verona cerca spazio nel rigoglioso giardino milanista. Tuttavia, la forte concorrenza e i limitati minuti a disposizione potrebbero portarlo ad accettare una nuova sfida con i rossoblu. Conversazioni già avviate tra i club lasciano trasparire un interesse concreto, con la possibilità di un trasferimento basato su un prestito con diritto di riscatto. Se Terracciano vive una stagione di alti e bassi, cercando il suo spazio tra le maglie rossonere, altri hanno già intrapreso percorsi simili. Saelemaekers, nonostante le aspettative, non è stato riscattato dal Bologna, mentre Pobega ha detto addio al Milan per cercare fortuna in Emilia-Romagna, con esiti ancora incerti. Il talento di Terracciano, principalmente impiegato come riserva o sulla fascia, potrebbe trovare nell’interesse del Bologna l’opportunità per un rilancio personale. L’offerta, basata su un prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 8 milioni di euro, riflette l’intenzione del Bologna di investire sul giovane, sperando di sbloccare il suo potenziale nel contesto giusto.

Filippo Terracciano

Le prospettive future

Considerando la possibile partenza di Posch dal Bologna al termine della stagione, Terracciano rappresenta una soluzione potenzialmente intrigante per i rossoblu. Il trasferimento di giocatori tra Milan e Bologna sottolinea una dinamica interessante nel calcio italiano, dove i talenti cercano di trovare il contesto migliore per esprimersi. Le strategie di mercato adottate da entrambi i club evidenziano non solo la rilevanza di scelte oculate per lo sviluppo dei giovani atleti ma anche l’importanza delle relazioni consolidate nel tempo.

