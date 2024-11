Tra Milan e Juventus potrebbe nascere un nuovo intreccio di mercato, con Pulisic che potrebbe avere un ruolo da protagonista.

Il Milan si gode la vittoria in Champions ma volge il proprio sguardo lontano, per capire quali mosse mettere in atto per offrire al proprio tecnico maggiori armi possibili per raggiungere gli obiettivi che la proprietà si è prefissa.

Vincere aiuta a vincere e quindi i tre punti contro lo Slovan Bratislava è quanto la società si augurava di avere per poter continuare ad ambire a proseguire in Champions. Sul fronte mercato si muove qualcosa, un nuovo intreccio con la Juventus avanza sempre di più.

Dagli ottavi di Champions all’intreccio con la Juve

La situazione del Milan in Champions, dopo le prime due gare chiuse con zero punti, è decisamente più rassicurante anche in virtù di un calendario che non imporrà più agli uomini di Fonseca incontri sulla carta proibitivi. C’è dunque la possibilità di staccare il pass per gli ottavi di finale, un traguardo che sarebbe accolto con soddisfazione in casa Milan. Sul fronte mercato fervono grandi manovre e, nelle ultime ore, emerge un intreccio di mercato davvero molto particolare con la Juve, con Pulisic che potrebbe avere un ruolo davvero molto importante a riguardo.

L’intreccio di mercato con la Juve con Pulisic “protagonista”

Nel mirino del Milan, sempre attento a individuare i bomber del domani, Pepi rappresenta un’opzione allettante – scrive Calciomercato.it – sia dal punto di vista tecnico che di marketing. La possibile partenza di giocatori chiave come Abraham e Morata rende la ricerca di un nuovo attaccante una priorità per i rossoneri, che potrebbero trovare in Pepi il talento ideale in grado di integrarsi nel progetto tecnico e di squadra, grazie anche alla sua già evidenziata intesa con stelle attuali come Pulisic e Musah. Pulisic, in tal senso, potrebbe essere il “protagonista” decisivo a convincere il connazionale Pepi a vestire il rossonero. La Juventus, non da meno, monitora con interesse la situazione, pronta a inserirsi nella corsa per assicurarsi un giocatore dalle caratteristiche interessanti e già capace di tessere relazioni in campo con connazionali di spicco, tra cui Tim Weah. Con una cifra di trasferimento stimata intorno ai 20 milioni di euro e un ingaggio accessibile, Pepi rappresenta un investimento promettente sia per i bianconeri che per i rivali storici del Milan.

Ricardo Pepi: un talento in ascesa

Nato nel 2003, Pepi si è rapidamente distinto nelle fila della nazionale Sateunitense, guidata dal rinomato allenatore Mauricio Pochettino, come un attaccante moderno e prolifico. Con una stagione corrente arricchita da 7 reti, sta dimostrando un miglioramento sostanziale rispetto ai risultati dell’anno precedente, segnalandosi come uno dei giovani più promettenti in circolazione. La sua avventura europea, iniziata con alcune difficoltà all’Augusta, ha preso la svolta giusta una volta trasferitosi al Groningen e successivamente al PSV, confermando le sue qualità e attirando l’interesse di club ambiti.

