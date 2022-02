Ancora un infortunio per Chiellini

Il difensore della Juventus Giorgio Chiellini si è infortunato domenica sera nella sfida contro l’Hellas Verona poi vinta 2-0 dai bianconeri. Stamattina l’ex viola è stato sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado della muscolatura profonda del polpaccio sinistro. Lo stop sarà di una ventina di giorni e Chiellini salterà le gare con Sassuolo di Coppa Italia, Atalanta e Torino in campionato e Villareal in Champions League.

Il difensore mancherà in partite importanti ma non decisive dato che, se non ci saranno problemi, tornerà a disposizione ad inizio marzo per il ritorno degli ottavi di Champions League e per gli importantissimi playoff mondiali della nazionale. Per quanto riguarda la Juventus comunque in questi giorni dovrebbe tornare a disposizione Leonardo Bonucci.