Zazzaroni ha voluto parlare del momento attuale dell’Inter dopo la vittoria contro il Monza a San Siro sabato

Intervenuto nel programma Tutti Convocati, Ivan Zazzaroni ha voluto dire la sua sull’Inter.

PAROLE – «L’Inter perde Onana, Skriniar, Brozovic, Lukaku e Dzeko. Questi ultimi l’hanno trascinata in finale di Champions League e poi non ha tutte queste risorse perché ha dovuto fare i miracoli per mettere insieme una squadra».

L’articolo Ancora Zazzaroni: «L’Inter sta facendo i miracoli viste le cessioni» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG