Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato dopo il match d’esordio di Serie A contro il Lecce: le dichiarazioni

Maurizio Sarri ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo Lecce-Lazio: biancocelesti una vera e propria rivale per l’Inter nella rincorsa allo scudetto.

LE PAROLE – «Mi sono dato la stessa spiegazione dello scorso anno in questo stadio, perché abbiamo fatto la stessa partita. Vuol dire che non cresciamo. Nel secondo tempo hanno giocato solo loro. Brutti 45 minuti da valutare. Questi errori ci sono già stati in passato e non va bene. Calendario? Ho dei numeri. Quelle tre trasferte possono capitare allo 0,2%. Quindi vuol dire che al 98,8% non è casuale. Chi deve mettere i paletti per il calendario ha sbagliato qualcosa, è un errore umano».

L’articolo Rivali Inter, Sarri: «Noi non siamo cresciuti» proviene da Inter News 24.

