Andreazzoli: “È stata una partita combattuta, uno 0-0 anomalo per le tante occasioni”

L’allenatore dell’Empoli Aurelio Andreazzoli ha commentato così lo 0-0 maturato a Bologna ai microfoni di DAZN. “La gara è stata combattuta. Non c’è solo l’estetica, ma anche la battaglia: non si è tirato indietro nessuno, ma sono venute fuori giocate interessanti e occasioni, lo 0-0 è anomalo. Siamo soddisfatti. Asllani? Può diventare un calciatore importante, ma siamo solo agli inizi: non è un caso però che non fallisca ogni volta che lo impiego, in nessun contesto o ruolo”.

“E’ un ragazzo interessante, con testa sulle spalle, fa più metri di tutti anche a calciotennis, ha visione di gioco e qualità. Abbiamo fatto col direttore sportivo delle scelte perché avevamo degli elementi a supporto. Conosciamo quali sono i nostri difetti e i nostri pregi. Giochiamo per aumentare i pregi ma bisogna fare i conti anche con i difetti. Oggi siamo stari più aggressivi nel difendere la porta, a volte ce ne dimentichiamo”.