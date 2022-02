Ospina: “Parleremo più avanti del rinnovo, ora conta il campo”

David Ospina ha giocato anche ieri sebbene fosse reduce dalla pausa delle nazionali; il portiere a DAZN ha parlato anche della sua situazione contrattuale al termine della gara vinta a Venezia. “Il centesimo clean sheet nei primi 5 campionati europei è una bella cosa di cui sono orgoglioso. Lavoro giorno per giorno, gara per gara per dare il massimo. Il mister ha fiducia sia in me che in Alex Meret, che è giovane ma ha tanta qualità”.

“Quando sono tornato dalla Nazionale mi hanno chiesto come stavo dopo l’intossicazione alimentare. Io mi sono sentito bene e mi sono resto disponibile per la gara di oggi. Per il contratto vedremo cosa accadrà. Adesso l’unica cosa che conta è che il Napoli vinca. Per adesso penso a giocare, sfruttando le occasioni che ho e che avrò. Ne parleremo più avanti”.