De Laurentiis: “Non parliamo dello Scudetto, andiamo avanti così”

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato a Canale 21 della vittoria di Venezia ma non solo. “Non parliamo dello scudetto. Siamo felici perché abbiamo vinto in un campo molto complicato e quindi sono molto soddisfatto di questo risultato che ci trova sempre secondi e poi siamo stati anche fortunati perché siamo abituati a guardare anche le partite degli altri e voi capite a cosa mi riferisco”.

“Andiamo avanti così, i ragazzi sono molto gasati e questo è molto importante. Ci sono sei giorni fino a sabato per essere concentrati, abbiamo un grande allenatore, l’ho sempre detto, non è una novità. Futuro del Napoli? Sarà sempre molto forte. Insigne? E’ una persona libera e in quanto tale è giusto lui prenda decisioni che lui e soltanto lui ha trovato giuste e corrette per impostare la sua vita futura”.