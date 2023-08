L’ex difensore dell’Inter, Marco Andreolli, ha detto la sua su Marcus Thuram nel prepartita del match dei nerazzurri contro il Cagliari

Intervenuto ai microfoni di InterTV, Marco Andreolli nel corso del prepartita di Cagliari-Inter interviene su alcuni temi in casa nerazzurra, tra cui il nuovo attaccante Marcus Thuram.

SULLA PARTITA – «Bisogna dare continuità. Mi aspetto una partita difficile. Il Cagliari è una squadra tosta e ha tanto entusiasmo. Grande lavoro di Ranieri, con la promozione è arrivato un ritorno in serie A quasi inaspettato. In extremis. Troviamo un ambiente che ha tanto entusiasmo. Una squadra che vuole dare ulteriore soddisfazione ai propri tifosi. Mi aspetto di rivedere la stessa Inter vista contro il Monza, con la voglia di dare continuità ai risultati».

SULLE FORMAZIONI IN CAMPO – «Stesso 11 della prima di campionato? Bisogna dare continuità a quanto fatto nella prima di campionato. Nel Cagliari cambia totalmente la fascia sinistra, Ranieri mette subito in campo due nuovi acquisti. Cambia qualcosa anche in attacco. Il Cagliari non rappresenta solo una città ma un’intera isola. Questa da giocatore è una cosa che si percepisce subito. C’è l’entusiasmo della promozione in A, che ha dato una carica in più. Se l’Inter parte dalla determinazione vista in campo alla fine della scorsa stagione ma anche sabato scorso, diventa tutto più semplice».

SU LAUTARO E THURAM – «Lautaro è partito benissimo, alla grande. Subito doppietta come se la fascia di capitano gli avesse dato ancor più confidenza. Per dare l’esempio ai suoi compagni. Numeri pazzeschi, media gol incredibile. Doveva migliorare dal punto di vista morale e ha trovato una serietà che lo fa rendere al 100%. Le caratteristiche di Thuram mancavano all’Inter. Mi è piaciuto da subito come si è proposto e come ha aiutato i compagni. Forse un pelo troppo. Deve migliorare nel diventare più cattivo e decisivo, ma il primo approccio mi è piaciuto molto».

SU SANCHEZ E BARELLA – «Sanchez? Talento e qualità incredibili. Ha un’esperienza internazionale importante, dà ancora più qualità a questo attacco. Ha in testa e nei piedi quei colpi che possono essere risolutivi. Penso che l’attacco nerazzurro abbia caratteristiche diverse e i giocatori si associano molto bene. Dimarco l’anno scorso è stato determinante. Me lo ricordo nelle giovanili dell’Inter, si vedevano già le sue grandi qualità tecniche. Lui è importante per tutto l’ambiente Inter. Avere un giocatore che è riuscito a coronare il proprio sogno di bambino è qualcosa di unico. Dà stimolo a tutti i ragazzini. Barella Conoscendo Nicolò penso che tornare qui sia speciale. Ha sempre fatto partite incredibili, speriamo anche stasera».

L’articolo Andreolli: «Thuram può diventare ancora più cattivo» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG