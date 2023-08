L’Unipol Domus Arena di Cagliari dedica un tributo a Nicolò Barella per l’uscita dal campo del centrocampista dell’Inter

Nicolò Barella esce dal campo nel corso del secondo tempo di Cagliari-Inter, con la squadra di Inzaghi in vantaggio per 0 a 2. Il centrocampista sardo, ex della gara, è stato omaggiato da tutto il pubblico presente.

Sia i suoi vecchi tifosi che gli attuali, lo hanno salutato con una fragoroso applauso. Tutte le persone sedute sugli spalti si sono alzate in piedi.

L’articolo Cagliari Inter, Barella viene sostituto: la reazione dello stadio è da brividi proviene da Inter News 24.

