Il centrocampista del Napoli Zambo Anguissa prepara il ritorno di Mazzarri al Maradona e avverte l’Inter di Inzaghi

Le parole del centrocampista del Napoli Zambo Anguissa verso l‘Inter:

«Ora c’è una squadra che gioca insieme, si vede che giochiamo uno per tutti e tutti per uno. C’è anche un allenatore che sta provando a dare tutto per la squadra, per farci capire che la nostra forza è la squadra e lo si vede in campo che stiamo bene».

