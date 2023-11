Cosa è accaduto negli spogliatoi del Da Luz durante Benfica-Inter? Il retroscena di Repubblica sul confronto tra Inzaghi e la squadra

Repubblica ha svelato cosa è accaduto durante l’intervallo di Benfica-Inter:

«Nel disegnare la formazione messa in campo allo stadio Da Luz, Simone Inzaghi è partito da una necessità che a gran voce gli indica tutto il mondo nerazzurro, che chiede lo scudetto e non si accontenta di nulla di meno: risparmiare i migliori per averli freschi a Napoli. Il risultato è stata una squadra con otto cambi rispetto alla gara di Torino. Un’Inter B che, alla prova del fuoco, si è subito ristretta e poi sciolta, facendo giganteggiare per contrasto un Benfica ordinato e volenteroso, ma fino a ieri sera a secco di punti in Champions League. Dello smarrimento dell’Inter hanno approfittato soprattutto gli indemoniati uomini d’attacco di Schmidt».

