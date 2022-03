Il centrocampista del Napoli Frank Anguissa ha espresso il suo parere sul calcio italiano e sul momento attuale della sua squadra.

Frank Anguissa è stato intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli; ecco le dichiarazioni. “La vittoria contro il Verona è stata la risposta più importante dopo la sconfitta pesante subita col Milan. È stato un successo fondamentale per darci ulteriore forza per le ultime 9 gare. Per noi è importante vincere, ma vogliamo pensare ad una gara alla volta e non pensiamo al traguardo dello scudetto. È il modo migliore per approcciare a questo finale di stagione“.

“L’Udinese è una squadra molto tecnica e atletica. Sarà un match difficile anche se giochiamo in casa. Dovremo essere preparati tatticamente e pronti a giocare ogni duello al massimo. Il calcio italiano è molto tattico. E’ interessante e si corre anche molto. Sono felice di questa esperienza in Italia e voglio giocarmela fino in fondo. Spalletti è un allenatore che ascolta molto i giocatori. Amo questo modo di fare. Io per primo, per il ruolo in campo che ho, ascolto molto i compagni. La comunicazione è importantissima per me, per il mister e per tutti noi”.

